«Наполи» намерен продлить контракт с Осимхеном

Руководство «Наполи» продолжает работу над продлением контракта с нападающим команды Виктором Осимхеном.

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, неаполитанский клуб доволен выступлениями 22-летнего нигерийца и хочет продолжить сотрудничество с футболистом. Отметим, что нынешнее соглашение игрока с «партенопейцами» рассчитано до лета 2025 года.

Ранее появилась информация об интересе к игроку команды серии А со стороны «Баварии», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Пари-Сен-Жермен» и «Реала».

Напомним, Осимхен перешел в «Наполи» в сентябре прошлого года из «Лилля» за 71,25 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за итальянский клуб 43 матча, забил 19 голов и отдал пять ассистов.