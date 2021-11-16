Полузащитник «Рубина» Дрейер: Россия - это как будто другой мир

Датский полузащитник казанского «Рубина» Андерс Дрейер поделился впечатлениями от своего пребывания в России.

«Я привык ко всему тут. Я быстро нашел квартиру, и все наладилось. С момента перехода регулярно играю в стартовом составе, получаю немало игровой практики. Это тоже помогает адаптироваться. Так что я невероятно доволен трансфером в «Рубин». Отмечу, что Россия - совершенно другая культура, это как будто другой мир.

Первые месяцы прошли здорово. Помогло то, что я уже играл за рубежом», - приводит слова футболиста Bold.

Напомним, в текущем сезоне 23-летний датчанин провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил четыре мяча.

Дрейер перешел в «Рубин» из «Мидтьюллана» в конце августа 2021 года за шесть миллионов евро. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.