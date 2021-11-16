Аленичев заявил, что сборная Португалия не хочет играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Дмитрий Аленичев рассказал о том, что вчера он связался с главным тренером Португалии Фернанду Сантушем.

Отметим, что в заключительном матче отборочного цикла к ЧМ-2022 португальцы на своем поле уступили Сербии (1:2) и заняли второе место в турнирной таблице группы А. Для выхода в финальную часть мирового первенства команде необходимо одержать две победы в стыковых встречах.

– Я написал Сантушу: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но все равно верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира». Он ответил: «Спасибо за поддержку и уверенность в нашем успехе! Действительно непростой момент, но мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Переживаю за сборную, за которую ты выступал, желаю ей успеха», – цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».

Добавим, что 26 ноября состоится жеребьевка матчей плей-офф в рамках отбора к ЧМ-2022. Игры полуфинальной стадии пройдут 24-25 марта. Финальные встречи запланированы на 28-29 марта.