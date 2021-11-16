Коутиньо не заинтересован в уходе из «Барселоны» ближайшей зимой

Атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо не собирается уходить из каталонского клуба в январе 2022 года.

По информации Diario Sport, 29-летний бразилец надеется доиграть текущий сезон в составе испанской команде. Отмечается, что в ближайшее время новый наставник сине-гранатовых Хави обсудит с футболистом его будущее в клубе.

Напомним, Коутиньо выступает за «Барселону» с января 2018 года, перейдя из «Ливерпуля» за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 11 матчей, отличившись одним забитым мячом. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.