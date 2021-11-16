Тарасова – о возможном уходе Карпина из сборной России: Не вижу ничего странного в данной ситуации

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу возможного ухода Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

Отметим, что вчера,15 ноября, в эфире программы «Коммент.Шоу» 52-летний специалист не исключил, что в марте следующего года он не будет руководить национальной командой. Действующее соглашение тренера рассчитано до конца декабря 2021-го.

– А что такого? Он человек, это эмоции, обычные нормальные слова. Не кажется ли мне странным, что такие слова сказаны в тяжелой для команды ситуации? А у нас другой ситуации в футболе и не бывает. Я же сказала, что футбола у нас в стране нет. Так что не вижу здесь ничего странного, – цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в отборочной группе H. Для выхода в финальную часть чемпионата мира в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта 2022 года.