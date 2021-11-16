«Реал» и «Барселона» хотят приобрести полузащитника «Наполи» Элмаса

Центральный полузащитник «Наполи» и Северной Македонии Элиф Элмас входит в сферу интересов двух испанских клубов, а именно «Реала» и «Барселоны».

Как сообщает Calcio Mercato, команды Ла лиги хотят подписать 22-летнего футболиста в январе 2022 года. Пока неизвестно, готово ли руководство неаполитанцев отпустить своего футболиста в другой клуб в зимнее трансферное окно.

Напомним, Элмас выступает за «Наполи» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за «партенопейцев» 96 матчей, забил шесть голов и отдал четыре ассиста. Его действующий контракт рассчитан до лета 2025-го.

В составе сборной Северной Македонии хавбек отыграл 30 встреч (7 голов). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.