Литвинов считает, что «Спартак» все еще имеет шансы стать чемпионом России в сезоне-2021/22

Опорный полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о том, каких целей он хочет добиться в составе московского клуба, а также оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

Отметим, что 20-летний россиянин является воспитанником академии столичного клуба. В сезоне-2021/22 он принял участие в десяти матчах взрослой команды во всех турнирах, забил один гол и отдал один ассист.

– На данный момент связываю жизнь только с этим клубом. Должен доказать свою состоятельность здесь. А дальше… У каждого есть мечта уехать в Европу. Но никто не может сказать, что будет через несколько лет. Чего я хочу добиться в «Спартаке»? Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках. Реально ли чемпионство команды в этом сезоне? Думаю, да, – цитирует Литвинова Sport24.

Отметим, что в данный момент подопечные Руя Витории занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ после 14 сыгранных туров, набрав 19 очков. Отставание от идущего первым «Зенита» составляет 11 очков.

20 ноября «Спартак» сыграет в гостях против «Краснодара».