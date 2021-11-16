Миодраг Божович: В РПЛ российским игрокам много платят. Это их удерживает от переезда в Европу

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, почему российские игроки не хотят переходить в европейские клубы.

По мнению черногорского специалиста, от переезда в Европу футболистов удерживают высокие зарплаты, которые им выплачивают команды РПЛ.

– Есть множество российских игроков, которые способны заиграть в Европе. Но они сами не хотят уезжать из России и играть в Европе. Это вопрос уже к футболистам. В чем причина? Играть в футбол в России прекрасно: находишься в зоне комфорта, и, думаю, большие деньги здесь им платят. Это их удерживает, – приводит слова Божовича «РБ-Спорт».

Отметим, что заявку сборной России на ноябрьские матчи в рамках отбора к ЧМ-2022 попали четыре футболиста, выступающие за пределами РПЛ. Речь идет о таких игроках, как голкипер норвежского «Буде-Глимта» Никита Хайкин, защитник турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов, а также полузащитники Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»).