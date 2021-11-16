Лещенко надеется, что Карпин не покинет должность главного тренера сборной России

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал возможный уход Валерия Карпина с поста наставника сборной России.

Отметим, что вчера,15 ноября, 52-летний специалист не исключил ситуации, при которой он покинет должность национальной команды. Нынешний контракт тренера со сборной рассчитан до конца декабря 2021-го.

– Он должен остаться. Мне кажется, сборная стала гораздо интереснее играть. У команды есть перспективы. Карпин делает все абсолютно правильно. Дело не в тренере, а в исполнителях. Мы слабее сами по себе. Нужно налаживать игру. Карпин – единственный, кто сейчас это может сделать, – приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в турнирной таблице группы H в рамках отбора к ЧМ-2022. Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.