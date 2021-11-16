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Червиченко - о Кудряшове: Если у тебя травма - лежи пять минут в луже, изображай раненого поросенка

Эксперт посоветовал брать пример с хорватов.
Червиченко - о Кудряшове: Если у тебя травма - лежи пять минут в луже, изображай раненого поросенка
16 ноября 2021 15:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему Валерий Карпин может покинуть сборную России.

«Полностью понимаю Валеру в этой ситуации. Что он может сделать? Он им говорит идти вперед, а все стоят. В ситуации с Кудряшовым тоже: даже в детских школах учат лежать и валяться до конца. Мы это видели в исполнении хорватов: как только счет для них стал удобный, они превратились в умирающих лебедей. Кто Кудряшова трогал? Есть у тебя травма — лежи пять минут в этой луже, брыкайся и изображай раненого поросенка, пока судья не остановит игру. У всех каменные ноги, все налитые, еле ходят — удивляюсь, как такое можно сотворить», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Добавим, что перед тем, как забить в ворота сборной России Кудряшов почувствовал боли в ноге. Этот автогол стал решающим и вывел сборную Хорватии на чемпионат мира 2022 года. Национальной команде России предстоит бороться в стыковых матчах за три путевки в Катар.

Для получении одной из них надо будет выиграть у двух соперников, с каждым из которых предстоит сыграть один матч.

источник: Чемпионат.com
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