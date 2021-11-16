Ваноли готов возглавить «Спартак»

Итальянский тренер Паоло Ваноли готов возглавить московский «Спартак», сообщает Tuttohellasverona.
В этом случае Ваноли впервые в своей карьере станет главным тренером какой-либо команды, ранее 49-летний специалист работал в тренерском штабе Антонио Конте.
По информации российских СМИ, Ваноли может возглавить «Спартак» после зимней паузы, если до нее результаты красно-белых при нынешнем главным тренере португальце Руе Витории не улучшаться.
«Спартак» после 14 туров занимает девятое место в российской премьер-лиге, набрав 19 очков.