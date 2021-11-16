Клубы РПЛ обсудят возможный перенос 22-го тура ради подготовки сборной России к стыковым матчам ЧМ

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что на ближайшем собрании клубов лиги будет рассматриваться вопрос о возможном переносе игр 22-го тура для того, чтобы сборная России имела больше времени на подготовку к стыковым матчам за право выход на ЧМ-2022.

Отметим, что встречи 22-го тура должны пройти 19-20 марта. Полуфинальные и финальные встречи плей-офф в рамках квалификации к мировому первенству в Катаре запланированы на 24-25 марта, а также 28-29 марта соответственно.

– Поступало предложение о переносе тура. Будем рассматривать на общем собрании 22 ноября, – цитирует Хачатурянца ТАСС.

Напомним, что сборная России заняла второе место в своей отборочной группе. Для выхода в финальную часть ЧМ-2022 подопечным Валерия Карпина необходимо одержать две победы в стыковых матчах. Жеребьевка данной стадии состоится 26 ноября.