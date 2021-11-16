«Добавить нечего». В «Спартаке» прокомментировали слухи в связи с назначением Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опровергнул слухи в связи с возможным назначением на должность главного тренера итальянца Паоло Ваноли.

«Спартак» готовится к ближайшим матчам под руководством Руя Витории. Комментарии по тому, о чем вы говорите, мы уже давали много раз. Добавить нечего», — сказал Зеленов Sport24.

Напомним, ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что Ваноли находится в продвинутой стадии переговоров со «Спартаком».

«Спартак» после 14 туров занимает девятое место в российской премьер-лиге, набрав 19 очков.