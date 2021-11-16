Защитнику «Ман Сити» Менди предъявили два новых обвинения в изнасиловании

Защитнику «Манчестер Сити» Бенджамену Менди предъявили два новых обвинения в связи с изнасилованием. Он не играет за «горожан» с августа из-за ареста.

Об этом сообщает BBC Sport.

Обвинения были предъявлены Бенджамену 26 августа. Судебное заседание по этому делу состоится 24 января 2022 года. До этого времени Менди будет находиться под арестом, ему было отказано в освобождении под залог.

Напомним, Менди перешел в «Манчестер Сити» из французского «Монако» в 2017 году за 57,50 миллионов евро. За четыре года выступления в стане «горожан» он провел 75 матчей за клуб, забив два гола и отдав 12 ассистов.