Госдума приняла законопроект о FAN ID в первом чтении

Сегодня, 16 ноября, Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ.

Автором законопроекта выступило Правительство Российской Федерации. Предлагается ввести понятие «персональная карта для посещения спортивного мероприятия». Это будет электронный документ, «необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также другого лица, участвующего в проведении такого соревнования, в целях обеспечения государственной безопасности, общественной безопасности и порядка».

Отметим, что многие болельщики российских клубов выступают против введения FAN ID.