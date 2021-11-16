Бэйл не сыграет против Бельгии из-за травмы

Полузащитник сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сыграет против Бельгии в последнем туре отбора на ЧМ-2022 против Бельгии.

По словам AS, Бэйл повредил икроножную мышцу. Сколько времени потребуется валлийцу, чтобы прийти в себя, неизвестно. В ближайшее время мадридский нападающий пройдет дополнительное медицинское обследование.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Бэйл сыграл лишь в трех из 12 игр чемпионата, забив один гол. В прошлом сезоне он выступал за английский «Тоттенхэм» на правах аренды, забив 11 мячей в 20 играх АПЛ.