РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новичков

Российский футбольный союз (РФС) снял запрет с ФК «Ростов» на приобретение новых футболистов в связи с тем, что клуб рассчитался с долгами перед бывшим защитником сине-желтых Арсением Логашовым.

«В связи с исполнением ФК «Ростов» решения Палаты по разрешению споров от 11 ноября 2021 года по делу «Логашов vs. ФК «Ростов» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов. ФК «Ростов» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Отметим, что Логашов провел за «Ростов» в общей сложности 59 игр, в которых забил два гола и отдал ассист. В нынешнем сезоне он выступает за ПФК «Кубань», которая заявлена в ФНЛ-1.