Шунин - о продлении контракта с «Динамо»: Моя цель - взять чемпионство с клубом

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал продление контракта с сине-белыми до 2024 года. Он находится в системе «Динамо» с 2005 года.

«После одного из домашних матчей ко мне подошел Павел Константинович Пивоваров и сказал, что «Динамо» хочет продлить со мной контракт. Переговоры начались в октябре, а сегодня мы уже подписали соглашение.

У нас очень хороший состав, много молодых ребят, агрессивный атакующий стиль. Мы идем в тройке и с каждым матчем будем вместе становиться опытнее и сильнее. Моя цель и мечта – взять чемпионство с любимым клубом», — цитирует Шунина пресс-служба клуба.

Предыдущее соглашение между клубом и спортсменом заканчивалось следующим летом.

Добавим, что 34-летний вратарь дебютировал за основную команду бело-голубых в 2007 году. На счету Шунина 305 игр за «Динамо», в которых он пропустил 326 мячей.