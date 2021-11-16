ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Жена Карпина прокомментировала его возможный уход из сборной

Карпин руководит командой с июля этого года.
16 ноября 2021 18:32
автор: Александр Бойченко

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина - Дарья - прокомментировала его возможную отставку со своего поста до стыковых матчей, которые пройдут в марте.

— Для меня главное, чтобы муж был счастлив и удовлетворен жизнью. Если он останется в сборной, значит, ему так хочется. Я его только поддержу», - цитирует Дарью «РБ-Спорт».

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в турнирной таблице группы H в рамках отбора к ЧМ-2022. Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.

источник: «РБ-Спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Автомобильный конкурс Car of the Year 2022 уже собрал 39 претендентов на победу, среди которых кроме Audi, BMW и Mercedes есть представители из Кореи, Франции и даже КитаяБолото наших надежд. Сборная России упустила шанс попасть на ЧМ-2022 напрямуюВладислав Радимов: Кудряшову просто не повезлоМодель с пятым размером груди показала фото без лифчикаВот что ответил Карпин после извинений Кудряшова за автоголСемин высказался об автоголе Кудряшова
«Кто не рискует, тот не пьет шампанского!» Число победителей «Джекпота» перевалило за 300
Букмекерская компания «Лига Ставок» продолжает ежедневно определять победителей акции «Джекпот», между которыми за 14 месяцев будет разыграно 400 000 000 рублей.
«Лига Ставок» улучшила условия «Джекпота», «Фонбет» подписал Овечкина, клиент «1хСтавки» выиграл 12 миллионов
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
Призовой фонд «Джекпота» от «Лиги Ставок» вырос с 260 до 400 миллионов рублей
Букмекерская компания «Лига Ставок» изменила условия уникальной акции, в рамках которой до декабря 2022 года будут разыграны сотни миллионов рублей.
Первый шаг по стопам Капризова! Как Егор Чинахов открыл лицевой счет в НХЛ (видео)
20-летний воспитанник «Авангарда», которому в дебютном сезоне в НХЛ прочат борьбу за титул лучшего новичка лиги, забил свой первый гол за «Коламбус» в домашнем матче с «Детройтом» (5:3).
Как бы Карпин теперь не сбежал из сборной… После Роналду в стыки к нам отправилась еще и Италия Манчини
Во вторник, 15 ноября, состоялись очередные матчи отбора ЧМ-2022. Прямые путевки в Катар получили Англия и... Швейцария, опередившая в группе чемпионов Европы итальянцев.
«Динамо» поквиталось с финнами за сборную России. Вот так бы с ними и на Олимпиаде
Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграло «Йокерит» (3:1), а Вадим Шипачев за секунду до сирены набрал 40-е очко по системе «гол+пас», забив в пустые ворота.
Шевченко в «Дженоа», Джеррард в «Астон Вилле»: как тренируют герои лучшего финала Лиги чемпионов
Бывшие лидеры «Милана» и «Ливерпуля» Андрей Шевченко и Стивен Джеррард, которые в 2005 году соперничали в знаменитом финале Лиги чемпионов в Стамбуле, скоро, осенью 2021-го, сразу после паузы на матчи сборных, дебютируют в роли главных тренеров соответственно «Дженоа» и «Астон Виллы». Вспоминаем, кого тренировали и тренируют другие герои финала ЛЧ-2005.
Щербакова уже вторая, Усачева — увы, последняя. Рейтинг олимпийского сезона #2
За две недели в нашей «Великолепной семерке» - рейтинге лучших одиночниц, претендующих на участие в Олимпиаде-2022, - произошло немало изменений.
Кто виноват — понятно, а что делать-то? Еще раз о матче Хорватия — Россия
Россия продолжает обсуждать горькое поражение в Сплите от хорватов с автоголом Федора Кудряшова, который лишил нашу сборную прямого выхода на ЧМ-2022 и отправил в мартовские стыки.
Увидим минимум 8 раундов и триумф сына легенды. Расклад перед боем Цзю — Инуэ
17 ноября в Сиднее австралиец Тим Цзю будет биться с японцем Такеси Инуэ за звание претендента WBO в первом среднем весе. «Плеймейкер» оценивает шансы боксеров.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика