Жена Карпина прокомментировала его возможный уход из сборной

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина - Дарья - прокомментировала его возможную отставку со своего поста до стыковых матчей, которые пройдут в марте.

— Для меня главное, чтобы муж был счастлив и удовлетворен жизнью. Если он останется в сборной, значит, ему так хочется. Я его только поддержу», - цитирует Дарью «РБ-Спорт».

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в турнирной таблице группы H в рамках отбора к ЧМ-2022. Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.