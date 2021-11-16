Терюшков - о слухах про Карреру: Кто это распространяет, найдет нам деньги для оплаты его работы?

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опровергнул слухи о возможном назначении Массимо Карреры в «Химки». Ранее итальянец приводил «Спартак» к первому чемпионству в 21 веке.

«Это неправда. Может быть, кто распространяет подобные слухи найдет нам деньги на оплату этого специалиста? У людей много фантазий в голове присутствует. Нужно быть реалистами, когда делаешь подобные заявления», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в составе «Спартака» Каррера стал чемпионом России 2016/17, а также выиграл с этой командой Суперкубок страны. После красно-белых итальянец тренировал афинский «АЕК» и итальянский клуб «Бари».