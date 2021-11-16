Агаларов выйдет в стартовом составе молодежной сборной России на матч против Испании

Молодежные сборные России и Испании назвали стартовые составы на встречу отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года.

Россия: Бориско, Сильянов, Прохин, Кузьмичев, Степанов, Хлусевич, Марадишвили, Мухин, Умяров, Севикян, Агаларов.

Испания: Агирресабала, Миранда, Фонтан, Гильямон, Франсес, Туррьентес, Венседор, Сансет, Лобете, Руис, С.Гомес.

Игра пройдет на «Арене Химки». Обслуживать эту встречу будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Камфусом Йохемом. Помогать ему будут Чарльз Схаап и Рогир Хониг. Четвёртый судья — Джоуи Коэй.

Добавим, что сборная Испании набрала 15 очков из 15 возможных и лидирует в турнирной таблице группы С. В активе российской команды 12 очков.