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Сухой назначен главным арбитром на матч «Краснодар» - «Спартак»

Центральный матч 15-го тура состоится 20 ноября.
16 ноября 2021 19:08
автор: Александр Бойченко

Алексей Сухой назначен главным судьей на центральный матч 15-го тура между «Краснодаром» и «Спартаком». Матч состоится 20 ноября на юге страны в Краснодаре.

19 ноября (пятница)

«Зенит» - «Нижний Новгород»: судья - Павел Кукуян, ассистенты судьи - Антон Кобзев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья - Антон Аверьянов; VAR - Павел Шадыханов; AVAR - Денис Березнов.

20 ноября (суббота)

«Крылья Советов» - «Урал»: судья - Кирилл Левников, ассистенты судьи - Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья - Анастасия Пустовойтова; VAR - Сергей Карасёв; AVAR - Игорь Демешко .

«Локомотив» - «Ахмат»: судья - Сергей Иванов, ассистенты судьи - Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья - Артём Любимов; VAR - Алексей Амелин; AVAR - Максим Гаврилин.

«Краснодар» - «Спартак»: судья - Алексей Сухой, ассистенты судьи - Владимир Миневич, Варанцо Петросян; резервный судья - Ян Бобровский; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Александр Богданов.

21 ноября (воскресенье)

«Ростов» - «Уфа»: судья - Евгений Кукуляк, ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья - Александр Машлякевич; VAR - Артём Любимов; AVAR - Арам Петросян.

ЦСКА - «Химки»: судья - Владислав Безбородов, ассистенты судьи - Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров; резервный судья - Сергей Чебан; VAR - Иван Сиденков; AVAR - Алексей Стипиди.

«Динамо» - «Арсенал»: судья - Виталий Мешков, ассистенты судьи - Рашид Абусуев, Андрей Образко; резервный судья - Павел Шадыханов; VAR - Евгений Турбин; AVAR - Алексей Лунёв.

«Сочи» - «Рубин»: судья - Алексей Матюнин, ассистенты судьи - Илья Елеференко, Алексей Воронцов; резервный судья - Рафаэль Шафеев; VAR - Владимир Москалёв; AVAR - Валентин Мурашов.

источник: РФС
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