18-летний вингер «ПСЖ» Хави Симонс планирует сменить клуб

18-летний полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс намерен сменить клуб после двух лет игры во французской команде.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 18-летнего футболиста с парижанами заканчивается летом 2022 года, и он уже рассматривает предложения от других клубов.

В текущем сезоне за молодежную команду он провел четыре игры, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. За основной состав он дважды выходил на поле, но не сумел отметиться результативными действиями.