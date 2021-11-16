Ари - про сборную России: Как русский человек, я всегда болею за нашу страну!

Бывший форвард «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака» Ари, который успел сыграть один матч за сборную России в неофициальном матче, верит, что подопечные Валерия Карпина смогут выйти на мундиаль в Катар.

«Я верю, что сборная России сможет пробиться на чемпионат мира в Катаре. Россия с каждым днем становится лучше и сильнее в спорте. Есть много талантливых ребят. Я как русский человек всегда болею за нашу страну!

Как футболист, я видел, как Карпин здорово поработал с «Ростовом». Как изменился стиль игры. Он, как бывший футболист, как человек с сильным характером, сможет мотивировать игроков играть лучше», - приводит слова Ари Overbetting.

Напомним, что Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в турнирной таблице группы H в рамках отбора к ЧМ-2022. Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.