Бывший тренер сборной Хорватии Блажевич: В России Сафонова назовут новым Яшиным

Экс-наставник сборной Хорватии Мирослав Блажевич отметил, что разница в классе между Хорватией и Россией была ужасающей. Напомним, подопечные Златко Далича заняли первое место в группе, опередив россиян в последнем матче отбора в Сплите (1:0).

«Представьте, я, опытный тренер, дрожал, как 18-летний. Хотя соперник оборонялся очень организованно, я не верил, что россияне смогут устоять. Но что касается их вратаря Сафонова, думаю, в России после этой игры про него напишут, что это новый Лев Яшин. Он произвел большое впечатление.

Классовая разница была ужасающей, как будто играли «Манчестер Юнайтед» и «Братство» из Травника. Нашим игрокам не за что было придраться», - приводит слова Блажевича Jutarnji List.

Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.