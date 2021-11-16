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Бывший тренер сборной Хорватии Блажевич: В России Сафонова назовут новым Яшиным

Сборная России уступила Хорватии в матче заключительного тура отбора на ЧМ-2022.
16 ноября 2021 20:25
автор: Александр Бойченко

Экс-наставник сборной Хорватии Мирослав Блажевич отметил, что разница в классе между Хорватией и Россией была ужасающей. Напомним, подопечные Златко Далича заняли первое место в группе, опередив россиян в последнем матче отбора в Сплите (1:0).

«Представьте, я, опытный тренер, дрожал, как 18-летний. Хотя соперник оборонялся очень организованно, я не верил, что россияне смогут устоять. Но что касается их вратаря Сафонова, думаю, в России после этой игры про него напишут, что это новый Лев Яшин. Он произвел большое впечатление.

Классовая разница была ужасающей, как будто играли «Манчестер Юнайтед» и «Братство» из Травника. Нашим игрокам не за что было придраться», - приводит слова Блажевича Jutarnji List.

Для выхода в финальную часть мирового первенства в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.

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