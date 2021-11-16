«Италия никогда не сдается». Жоржиньо прокомментировал попадание сборной в стыковые матчи

Полузащитник «Челси» и сборной Италии, а также претендент на завоевание «Золотого мяча» Жоржиньо заявил, что Италия никогда не сдается и приложит все усилия, чтобы выйти в финальную часть чемпионата мира в Катар-2022.

«Футбол часто наказывает тяжелыми результатами, которые причиняют боль. Но это, конечно, не заставит опускать голову и отказываться от цели. Мы готовимся к марту, нам предстоит еще один бой. Будет сложно, но мы знаем, что мы Италия. А Италия никогда не сдается», - написал Жоржиньо на своей странице в Instagram.

Напомним, в матче 10-го тура отбора на ЧМ-2022 Италия неожиданно сыграла вничью со сборной Северной Ирландии (0:0), пропустив на первое место в группе швейцарцев, которые, в свою очередь, одолели Болгарию со счетом 4:0. Италия попала в число сеяных сборных при жеребьевке стыковых матчей.