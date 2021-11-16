Дани Алвес взял восьмой номер в «Барселоне»

Самый титулованный футболист в мире и вернувшийся в «Барселону» защитник Дани Алвес определился с игровым номером в каталонском клубе.

38-летний бразилец будет выходить в футболке с цифрой 8 на спине. Ее освободил Миралем Пьянич, который в этом сезоне выступает в аренде за «Бешикташ».

В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.