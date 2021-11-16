Источник: де Йонг может покинуть «Барселону»

Испанская «Барселона» планирует продать нидерландского полузащитника Френки де Йонга.
По информации El Chiringuito TV в твиттере с ссылкой на журналиста Хосе Гайя, каталонцы хотят поправить финансовое положение за счет продажи футболиста.
В текущем сезоне ниедрландец провел 13 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
Де Йонг перешел в «Барселоной» из амстердамского «Аякса» в 2019 году за 86 миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Нынешняя стоимость футболиста оценивается в 90 миллионов евро.
источник: El Chiringuito TV