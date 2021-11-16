Источник: де Йонг может покинуть «Барселону»

Как бы Карпин теперь не сбежал из сборной… После Роналду в стыки к нам отправилась еще и Италия Манчини

Во вторник, 15 ноября, состоялись очередные матчи отбора ЧМ-2022. Прямые путевки в Катар получили Англия и... Швейцария, опередившая в группе чемпионов Европы итальянцев.