Гол Азмуна за Иран положил начало разгрома Сирии в отборе на ЧМ-2022

16 ноября прошел матч шестого тура азиатского отбора между Сирией и Ираном. Сердар Азмун забил первый гол своей команды на выезде на 33-й минуте (3:0).

Помимо Азмуна отличились Хаджсафи (42-я минута) и Голизаде (89).

Для Азмуна это был 40-й гол в составе сборной Ирана. По этому показателю он занимает вторую строчку, уступая лишь Али Дайи (72).

Таким образом, после сегодняшнего разгрома Иран вышел на первое место в отборе, набрав 16 очков. На счету Сирии последнее, шестое место и два балла. Следующий матч команды проведут уже в следующем году: иранцы примут Ирак, а Сирия отправится на выезд в Эмираты.