Военные Мадагаскара вторглись в отель сборной Танзании с оружием

Военные ворвались в гостиницу в Антананариву, где останавливались игроки сборной Танзании по футболу. Об этом сообщила федерация футбола страны в Twitter.

Согласно источнику, солдаты находились в отеле сборной Танзании на Мадагаскаре и размещались в коридоре комнат игроков с оружием накануне отборочного матча чемпионата мира со сборной Мадагаскара. Солдаты заявили, что в сборной Танзании есть случаи заболевания коронавирусом.

Матч квалификации к ЧМ-2022 в африканском отборе между Мадагаскаром и Танзанией завершился со счетом 1:1. По итогам шести матчей танзанийцы набрали восемь баллов, футболисты Мадагаскара - четыре. Лидером в группе стала ДК Конго с 11-ю очками. В следующий этап отбора проходит только та сборная, которая заняла первое место в квартете.