Молодежная сборная России одержала победу над Испанией благодаря голу Тюкавина

16 ноября на «Арене Химки» состоялся матч шестого тура отборочного этапа к ЧЕ-2023 между молодежными сборными России и Испании. Победу одержали россияне со счетом 1:0 благодаря голу Тюкавина.

Единственный мяч был забит на 60-й минуте Константином Тюкавиным с передачи Наиля Умярова.

Таким образом, подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков и сравнялись по этому показателю с испанцами, однако Россия занимает вторую строчку из-за личных встреч. Первая игра между этими же сборными завершилась убедительной победой Испании дома со счетом 4:1.

Следующий матч в рамках отбора российская молодежка проведет против Мальты, а Испания - с Литвой. Игры состоятся в 2022 году.