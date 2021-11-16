«Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным

Итальянская «Фиорентина» хочет избавиться от российского нападающего Александра Кокорина, сообщает fiorentina.it, ссылаясь на Corriere Fiorentino.

В клубе серии А рассматривают два варианта: либо отдать футболиста в аренду либо расторгнуть с ним контракт, продажа практически невозможна из-за высокой зарплаты (2 миллиона евро «чистыми») и частотой травм 30-летнего россиянина.

На данный момент Кокорин не может играть из-за мышечного повреждения, в этом сезоне на его счету три матча в серии А, в которых он не отличился результативными действиями.