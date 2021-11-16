Колосков - о победе молодежки: У нас за последние лет 5-6 таких прошло много

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков оценил победу молодежной сборной над Испанией (1:0). По его словам, радоваться пока особо нечему.

«Радоваться тут особо нечему. Конечно, по сравнению с первой игрой (1:4 в первом матче с Испанией - «Советский спорт») тут явный прогресс. Но ничего особенного не вижу. Команда показала комбинационный футбол. Играли смело, мужественно. Самое главное — не пуляли мяч куда попало, а играли в футбол наконец.

Хорошие ребята, перспективные. Но это только пока. К сожалению, у нас таких за последние 5-6 лет прошло очень много. И все почему-то потерялись», - передает слова Колоскова Sport24.

Таким образом, подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков и сравнялись по этому показателю с испанцами, однако Россия занимает вторую строчку из-за личных встреч. Первая игра между этими же сборными завершилась убедительной победой Испании дома со счетом 4:1.

Следующий матч в рамках отбора российская молодежка проведет против Мальты, а Испания - с Литвой. Игры состоятся в 2022 году.