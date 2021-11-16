Депай может покинуть «Барселону» по инициативе Хави

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай может покинуть сине-гранатовых по инициативе нового главного тренера «Барселоны» Хави.

Уровень футболиста не впечатлил испанского специалиста. Об этом сообщает Sport.es.

При этом у Хави нет особого выбора в атакующей линии, поэтому он вряд ли решится продать игрока в зимнее трансферное окно.

Уход Депая возможен только в том случае, если сине-гранатовые сумеют найти ему замену в январе.

Напомним, Депай перешел в «Барселону» из французского «Лиона» в летнее трансферное окно. Форвард провел за сине-гранатовых 16 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав две голевые передачи.