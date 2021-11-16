«Глоток свежего воздуха»: Александр Мостовой - о победе «молодежки» над Испанией

Бывший полузащитник московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал победу молодежной сборной России над командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года.

«Да, это глоток свежего воздуха, но я думал, что наши не проиграют. Видел ничейный результат: мы играли дома, условия для Испании некомфортные - ноль градусов. Плюс три или четыре основных футболиста у испанцев не играли. Наша «молодежка» душила, гнала и запугивала Испанию. По моментам даже больше могли забить. Но сравнивать с основной сборной не надо. Для испанцев играть в такую температуру очень сложно. Испанцы пока на первом месте, еще играть и играть», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Михаила Галактионова. После этой победы россияне набрали 15 очков и догнали испанцев, которые продолжают занимать первую строчку в турнирной таблице группы 3 засчет преимущества по личным встречам (первый матч - 1:4).

Победители своих групп, а также лучшая команда из числа занявших вторые места выйдут в финальную стадию турнира напрямую. Остальные восемь сборных, финишировавших вторыми, разыграют оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах.

В следующем туре сборная России на выезде сыграет против Мальты. Встреча пройдет 25 марта.