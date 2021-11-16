Кирьяков - о травме Зобнина: Сейчас у команды проблемы будут везде, не только в центре поля

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал мышечную травму Романа Зобнина перед матчем «Спартака» с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ. По его словам, у красно-белых будут проблемы везде.

— Травмы Зобнина участились. Зависит ли это от усталости футболиста?

— Наверное, перегрузился, конец сезона, может, рецидив старой травмы. У «Спартака» сейчас будут проблемы везде, не только в центре поля. То место, которое сейчас занимают красно-белые, говорит о том, что команда не готова к сезону, к борьбе на международной арене. Локальный успех над «Наполи» не придал стабильности», - передает слова Кирьякова «РБ-Спорт».

Кирьяков отметил, что красно-белые сохраняют шансы на победу в матче с «Краснодаром», несмотря на свои проблемы:

«Да, «Спартак» может сыграть хорошо, просто нет стабильности в игре. В отдельно взятом матче красно-белые могут выиграть. Для того чтобы показывать класс, нужна удачная серия, а пока мы этого не видим», - добавил он.

Перед матчем 15-го тура РПЛ «Спартак» располагается на девятом месте в РПЛ, имея в активе 19 баллов. На счету «быков» седьмое место и 21 очко.