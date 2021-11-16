Депутат Госдумы, не поддержавшая введение FAN ID, объяснила свою позицию

Депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова, воздержавшаяся при голосовании за введение системы FAN ID на российских стадионах, объяснила свою позицию.

По словам политика, к ней обратилось множество людей, обеспокоенных принятием данного закона. Лантратова считает, что документ, идентифицирующий личность болельщика, будет попросту лишним и ненужным.

Отдельно Лантратова коснулась вопроса финансов. Напомним, для реализации идеи внедрения системы FAN ID потребуется более 700 миллионов рублей. По мнению депутата, гораздо полезнее было бы пустить эти деньги на развитие детско-юношеского спорта, а также помощь добровольным объединениям болельщиков в организации безопасности на трибунах.

Добавим, что впервые данная система была использована на российских стадионах во время чемпионата мира 2018 года.