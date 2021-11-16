Глава АПЛ уйдет в отставку из-за скандала с саудитами, купившими «Ньюкасл»

Глава АПЛ Гэри Хоффман в ближайшие дни покинет свой пост, о чем будет сообщено английским клубам.

Как сообщает ВВС, такое решение было им принято после того, как клубы лиги выразили свое недовольство согласованием покупки «Ньюкасла» саудовскими инвесторами. Поскольку в Британии придерживаются мнения, что на территории Саудовской Аравии грубо нарушаются права и свободы жителей, такие действия Хоффмана могут привести к очернению имиджа лиги.

Добавим, что руководитель занимал свой пост с апреля 2020 года. Таким образом, Хоффман проработал чуть больше полутора лет.