Михаил Галактионов - о победе над Испанией: Историческая, хорошая победа, но вся борьба впереди

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов остался доволен игрой с Испанией в отборе на ЧЕ-2023 (1:0), но отметил, что вся борьба за путевку на чемпионат Европы, который пройдет в 2023 году, еще впереди.

«Мы на предматчевой пресс-конференции говорили, что очень важно подойти ментально к этой встрече правильно. По организации действий мы сегодня достаточно уверенно сыграли. Были некоторые моменты, которые можно было реализовывать. Историческая хорошая победа, но цикл впереди, вся борьба впереди», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, подопечные Михаила Галактионова набрали 15 очков и сравнялись по этому показателю с испанцами, однако Россия занимает вторую строчку из-за личных встреч. Первая игра между этими же сборными завершилась убедительной победой Испании дома со счетом 4:1.

Следующий матч в рамках отбора российская молодежка проведет против Мальты, а Испания - с Литвой. Игры состоятся в 2022 году.