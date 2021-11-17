Наиль Умяров: Мы пытались играть с позиции силы, результат закономерен

Полузащитник московского «Спартака», капитан молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал результат матча нашей команды против Испании а рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2023 года.

«Мы еще после первого матча договорились и дали слово, что в Москве у них не будет шансов. Можно сказать, что по игре так и получилось. Считаю, что результат закономерен. Могли забивать намного больше, но нам хватит и одного. На самом деле было спокойствие и уверенность, что мы добьемся своего. Со стороны соперника были какие-то подходы, конечно, но опасные моменты мы им создать не дали. Мы пытались играть с позиции силы, как и со словаками. Что касается погоды, то нам тоже было холодно», - приводит слова футболиста пресс-служба РФС.

Напомним, команда Михаила Галактионова победила соперника со счетом 1:0. Единственный мяч забил форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин.

После этого матча Россия догнала лидирующую в группе 3 Испанию. У обеих команд стало по 15 очков, однако испанца расположились выше за счет преимущества по личным встречам.

Победители групп, а также лучшая команда из числа занявших вторые места, попадут в финальную стадию турнира напрямую. Остальные сборные, финишировавшие в своих группах вторыми, разыграют в стыковых матчах еще четыре путевки.

Свой следующий матч россияне проведут 25 марта против Мальты.