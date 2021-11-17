Агент Тюкавина: Повысился ли к Константину интерес за рубежом после гола Испании? Не смешите

Агент нападающего московского «Динамо» и молодежной сборной России Константина Тюкавина Алексей Сафонов не считает, что его гол в ворота испанцев мог как-то повлиять на трансферную стоимость футболиста.

«Для Кости важен каждый гол. Он же нападающий и обязан забивать.Повысился ли после этого интерес зарубежных клубов? Не смешите. Что мы теперь, после каждого забитого мяча будем об этом говорить и цену на игрока проверять?», - приводит слова Сафонова Sport24.ru.

Напомним, команда Михаила Галактионова победила соперника со счетом 1:0. Единственный мяч забил Тюкавин.

После этого матча Россия догнала лидирующую в группе 3 Испанию. У обеих команд стало по 15 очков, однако испанца расположились выше за счет преимущества по личным встречам.

Победители групп, а также лучшая команда из числа занявших вторые места, попадут в финальную стадию турнира напрямую. Остальные сборные, финишировавшие в своих группах вторыми, разыграют в стыковых матчах еще четыре путевки.

Свой следующий матч россияне проведут 25 марта против Мальты.