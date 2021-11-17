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Украина одержала выездную победу над Боснией и вырвала путевку в стыковые матчи

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев.
17 ноября 2021 00:37
автор: Александр Бойченко

16 ноября на стадионе «Билино Поле» в Зинице состоялся матч десятого тура между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Матч завершился выездной победой желто-синих со счетом 2:0.

Голы в составе подопечных Александра Петракова забили Александр Зинченко (59-я минута) и Артем Довбик (79).

В параллельном матче встречались сборные Финляндии и Франции. Именно финны до этого тура шли на второй строчке, позволяющей отправится в стыковые матчи. Игра завершилась победой французов со счетом 2:0. Голы забили Карим Бензема на 66-й и Килиан Мбаппе на 76-й минутах.

Сборная Франции гарантировала себе поездку на чемпионат мира в Катар после разгрома в матче с Казахстаном (8:0), а украинцы будут играть в стыковых матчах в марте следующего года.

Таким образом, итоговое расположение сборных в квартете D выглядит следующим образом:

1. Франция - 18 (очков)
2. Украина - 12
3. Финляндия - 11
4. Босния и Герцеговина - 7
5. Казахстан - 3

источник: «Советский спорт»
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