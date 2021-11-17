Украина одержала выездную победу над Боснией и вырвала путевку в стыковые матчи

16 ноября на стадионе «Билино Поле» в Зинице состоялся матч десятого тура между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Матч завершился выездной победой желто-синих со счетом 2:0.

Голы в составе подопечных Александра Петракова забили Александр Зинченко (59-я минута) и Артем Довбик (79).

В параллельном матче встречались сборные Финляндии и Франции. Именно финны до этого тура шли на второй строчке, позволяющей отправится в стыковые матчи. Игра завершилась победой французов со счетом 2:0. Голы забили Карим Бензема на 66-й и Килиан Мбаппе на 76-й минутах.

Сборная Франции гарантировала себе поездку на чемпионат мира в Катар после разгрома в матче с Казахстаном (8:0), а украинцы будут играть в стыковых матчах в марте следующего года.

Таким образом, итоговое расположение сборных в квартете D выглядит следующим образом:



1. Франция - 18 (очков)

2. Украина - 12

3. Финляндия - 11

4. Босния и Герцеговина - 7

5. Казахстан - 3