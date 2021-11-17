Уэльс сыграл вничью с Бельгией и сохранил второе место в группе, Чехия победила Эстонию

В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Уэльса дома сыграла вничью с командой Бельгии.

Матч завершился со счетом 1:1. На гол Кевина Де Брейне на 12-й минуте встречи хозяева ответили выстрелом Киффера Мура 20 минут спустя.

Таким образом, валлийцы набрали 15 очков и заняли второе место в группе Е вслед за бельгийцами. Теперь команде Роберта Пейджа предстоит провести стыковые матчи за путевку в Катар.

В параллельном матче Чехия дома одолела Эстонию (2:0), благодаря голам Якуба Брабеца и Яна Сикоры, но не смогла догнать британцев и осталась на третьем месте, что не помешало ей также отобраться в стыковые матчи через рейтинг Лиги наций.

Отборочный турнир ЧМ-2022

Группа Е

8-й тур

Уэльс - Бельгия - 1:1 (1:1)

Голы: Мур, 32 - Де Брейне, 12.

Отборочный турнир ЧМ-2022

Группа Е

8-й тур

Чехия - Эстония - 1:0 (1:1)

Голы: Мур, 32 - Де Брейне, 12.