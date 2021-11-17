Голы Бергвейна и Депая помогли Нидерландам выиграть Норвегию и отправиться на чемпионат мира-2022

16 ноября на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме состоялся заключительный матч отборочной группы между Нидерландами и Норвегией. «Оранжевые» одержали победу благодаря забитым мячам Стивена Бергвейна и Мемфиса Депая.

Первый гол был забит на 84-й минуте. Точку в игре поставил Депай на 91-й минуте.

В параллельном матче встречались сборные Черногории и Турции в Подгорице. Гости выиграли с минимальным счетом, единственный гол забил Кекчу на 60-й минуте.

Таким образом, подопечные Луи ван Гала примут участие на чемпионате мира в 2022 году в Катаре после пропуска мундиаля в России в 2018 году. Турки сыграют в стыковых матчах в марте следующего года.

Итоговое расположение группы G выглядит следующим образом:



1. Нидерланды - 23 (очка)

2. Турция - 21

3. Норвегия - 18

4. Черногория - 12

5. Латвия - 9

6. Гибралтар - 0