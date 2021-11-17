Боливия разгромила Уругвай дома, гости терпят четвертое поражение кряду в отборе на ЧМ-2022

16 ноября в Ла Пасе состоялся матч 14-го тура южноамериканского отбора на ЧМ-2022 между Боливией и Уругваем. Хозяева разгромили подопечных Оскара Табареса со счетом 3:0.

Голы были забиты усилиями Арсе (29-я и 79-я минуты) и Морено (45). Отметим, что боливийцы не реализовали пенальти на 62-й минуте и третий гол забили в меньшинстве.

Таким образом, Уругвай потерпел четвертое поражение подряд в отборе на ЧМ-2022. В их активе седьмое место и 16 баллов, у Боливии восьмая позиция и 15 очков.

Следующий матч «селесте» проведет против Парагвая на выезде, а Боливия отправится в гости к Венесуэле. Игры пройдут в 2022 году.

Чемпионат мира, отбор

14-й тур

Боливия - Уругвай 3:0

Голы: Арсе 29, 79, Морено 45