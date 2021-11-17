Определились первые десять европейских сборных, вышедших в финальную часть чемпионата мира-2022.

Напрямую в Катар отобрались Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия Англия и Германия. К этим европейским командам уже примкнул сам Катар, как страна-хозяйка турнира, а также досрочно оформившая выход на чемпионат в своем отборочном турнире Бразилия.

Еще три европейские команды определятся по итогам стыковых матчей, которые пройдут в марте 2022 года.