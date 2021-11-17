Главный тренер сборной Украины уверен, что его команда попадет на чемпионат мира-2022

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной (2:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Мы очень довольны. Но мы выполнили только 50 процентов задания. Впереди - жеребьевка, плей-офф. Мы не боимся никого, это однозначно. Будем играть, хотим пробиться на чемпионат мира. Кто бы нам ни попался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар. Команда выглядела хорошо, мы немного нервничали, что-то не получалось. Но я доволен игрой ребят, характером, который они показали. Такие матчи очень тяжело играть. Это была игра на результат, и мы его добились», - приводит слова Петракова УАФ.

Голы в составе подопечных Петракова забили Александр Зинченко (59-я минута) и Артем Довбик (79).

В параллельном матче встречались сборные Финляндии и Франции. Именно финны до этого тура шли на второй строчке, позволяющей отправится в стыковые матчи. Игра завершилась победой французов со счетом 2:0. Голы забили Карим Бензема на 66-й и Килиан Мбаппе на 76-й минутах.

Сборная Франции гарантировала себе поездку на чемпионат мира в Катар после разгрома в матче с Казахстаном (8:0), а украинцы будут играть в стыковых матчах в марте следующего года.