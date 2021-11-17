Зеленский бурно отреагировал на попадание сборной Украины в стыковые матчи ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с попаданием в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. В заключительном туре отбора мирового первенства в Катаре жовто-блакитные обыграли Боснию и Герцеговину (2:0) и заняли второе место в группе.

«Эти ребята только что победили и вышли в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира-2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся. Может ли быть иначе? Верю, что нет. Потому что эти ребята — сборная Украины по футболу!» - написал Зеленский в фейсбуке.

В параллельном матче встречались сборные Финляндии и Франции. Именно финны до этого тура шли на второй строчке, позволяющей отправится в стыковые матчи. Игра завершилась победой французов со счетом 2:0. Голы забили Карим Бензема на 66-й и Килиан Мбаппе на 76-й минутах.

Сборная Франции гарантировала себе поездку на чемпионат мира в Катар после разгрома в матче с Казахстаном (8:0), а украинцы будут играть в стыковых матчах в марте следующего года. Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.