Аргентина вышла на чемпионат мира-2022, сыграв вничью с Бразилией

Сборные Аргентины и Бразилии не смогли выявить победителя в матче квалификации чемпионата мира-2022. Встреча закончилась со счетом 0:0.
Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси провел на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.
В другом матче сборная Чили проиграла Эквадору (0:2), что обеспечило Аргентине четвертое место в группе, дающее прямую путевку на мировое первенство в Катаре. Бразилия ранее уже гарантировала себе участие в чемпионате мира-2022.
источник: «Советский спорт»