«Ни в коем случае, вокруг будет столько вони»: на Украине не хотят играть с Россией

На Украине считают, что сборную и дальше надо разводить с Россией на крупных международных турнирах таким образом, чтобы команды не могли встретиться между собой до поздних стадий плей-офф.

«Пора ли уже перестать разводить сборную Украины с Россией? Ни в коем случае этого делать нельзя. Вокруг этого матча будет столько вони, будет неимоверное количество драк и всего прочего. Этого делать не нужно, так будет лучше для всех. Обе сборные по итогам квалификации добились стыковых матчей. Исходя из этого, мы делаем вывод, что уровень сборных России и Украины сейчас одинаковый. На этом нужно остановиться, никаких очных противостояний устраивать не надо», - приводит «Спорт-Экспресс» слова главного редактора украинского журнала «Футбол» Артема Франкова.

Напомним, сборная России заняла вторую строчку в группе Н, украинцы - в группе D. Обеим командам предстоит провести стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира в Катаре.

Украинская команда попала в число «несеяных», Россия - наоборот, однако УЕФА исключил матч между сборными.